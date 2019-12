Die Politik hat Bahnfahren als Maßnahme für den Klimaschutz entdeckt. Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren in die Sanierung der Infrastruktur fließen. Zugreisen werden durch die Absenkung der Umsatzsteuer bald günstiger. Und auch die Deutsche Bahn selbst arbeitet weiter an ihren Zielen, mehr Züge auf die Schienen zu schicken und Fahrgäste in ihre Züge zu locken. – Abseits dieser großen Vorhaben findet am 15. Dezember der jährliche Fahrplanwechsel statt. Er bedeutet für Sachsen-Anhalt: weiterhin Geduld wegen der Großbaustelle Köthen, mehr Reisekomfort im Süden, neue Reiseziele sowie mehr Wettbewerb.