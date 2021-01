Gastbeitrag Modern arbeiten heißt Digitalisierung menschlich gestalten

Bildrechte: MDR/ESF Rückenwind

Über den Autor Michael E.W. Ney ist Sozialökonom und befasst sich seit seiner Diplomarbeit Ende der 1990er Jahre mit Fragen der sozialen Gestaltung von Arbeit. Am "Forschungsinstitut Betriebliche Bildung" ist er als Projektkoordinator für den Standort Magdeburg verantwortlich und in der Projektleitung des von Sachsen-Anhalts Sozialministerium und dem Europäischen Sozialfonds geförderten Projekts "Zukunftszentrums Digitale Arbeit Sachsen-Anhalt". https://www.zukunftszentrum-sachsen-anhalt.de/ Im Rahmen des Zukunftszentrums entwickelt er mit seinem Team Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur menschenzentrierten digitalen Arbeit und KI für klein- und mittelständische Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Er vertritt das Zukunftszentrum in der Arbeitsgruppe "Digitalisierung der Arbeitswelt" des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration vertritt er das Zukunftszentrum.



Er hat in den vergangenen fünf Jahren im Themenfeld Digitalisierung und Wohlfahrt in der Projektentwicklung und Beratung gearbeitet und ist als Lehrbeauftragter für Beratung und Supervision an der Hochschule Magdeburg/Stendal tätig.