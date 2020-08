Von Wahrenberg im Norden des Landkreises Stendal bis Raba an der weißen Elster im Süden und Arnsnesta-Frauenhorst am Ostzipfel des Landes: Die Standorte, an denen Deiche rückverlegt und Polderflächen entstehen sollen, sind entlang der Elbe und Saale verteilt, aber auch an Mulde und Havel.