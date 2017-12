Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff blickt zuversichtlich in das neue Jahr. Der CDU-Politiker sagte in seiner Neujahrsansprache, man könne Sachsen-Anhalt nur gemeinsam voranbringen. "Eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir uns zu dem bekennen, was uns stark macht, und was diese Gesellschaft auszeichnet: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz." Dabei sei wichtig, niemanden wegen seiner Herkunft, seiner Religion oder Meinung auszugrenzen. "Dazu gehört, den Menschen, die legal zu uns gekommen sind, eine Chance zu geben, aber auch die in ihre Heimat zurückzubringen, die hier kein Bleiberecht haben."