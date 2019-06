Die Binnenschifffahrt in Sachsen-Anhalt steuert auf schwierige Verhältnisse zu. Die Elbepegel sinken immer weiter. Auch die Unwetter der vergangenen Tage mit starken Regenfällen haben am sinkenden Wasserstand nichts geändert. Am Montagmorgen zeigte der Pegel an der Magdeburger Strombrücke nur noch 95 Zentimeter an. Anfang des Monats waren es noch knapp 50 Zentimeter mehr.

Negativrekord im Dürrejahr 2018: Am 20. September zeigt der Elbpegel Magdeburg-Strombrücke einen Wert von 45 Zentimetern an. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Florian Leue

Am Akener Hafen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sieht Chef Peter Ziegler trotz Niedrigwassers noch keine Probleme für Binnenschiffer. Dafür schaut man bei den Fähren entlang der Elbe mit Sorge auf die fallenden Pegel. So ist in Coswig im Landkreis Anhalt Wittenberg der Pegel innerhalb eines Tages um knapp 20 Zentimeter gefallen. Die Fähre setzt derzeit noch über. Aber Stadtwerkechef Matthias Mohs denkt darüber nach, die Traglast zu beschränken. In Elster ist das zum Beispiel schon passiert. So nimmt der Fährmann nur bis zu 30 Tonnen Last mit.