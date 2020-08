Kolumnist Uli Wittstock macht sich seine Gedanken über das Coronavirus und dessen Folgen. Bildrechte: dpa

Mit Reiner Haseloff verbindet mich die Erfahrung, dass ich in meiner Schulzeit kein Unterrichtsfach abwählen konnte. Auch wenn mein Wissen in Physik, Chemie oder auch Biologie allenfalls noch rudimentär ist, so hat sich bei mir doch die Überzeugung gehalten, dass die Erde keine Scheibe ist, dass Steine und Knochen keine heilenden Eigenschaften haben und Impfen als eine nützliche Erfindung gilt. Ich glaube, dass ich mit Reiner Haseloff diese Ansichten teile.

Politisch freilich trennt uns einiges und so war ich zunächst umso überraschter, dass der Katholik Reiner Haseloff, ein Mann des Ausgleichs, dem eigene Parteifreunde mitunter ein zu großes Harmoniebedürfnis attestieren, der evangelischen Kanzlerin Merkel öffentlich die Gefolgschaft aufkündigte. Und das nachdem Haseloff noch im März dieses Jahres seine Landeskinder eindringlich auf einen harten Anticoronakurs eingeschworen hatte, mit dem Hinweis, das Land habe auf Grund seiner Altersstruktur einen besonders hohen Anteil an Risikopersonen.

Virus macht (k)einen großen Bogen

Nun hat sich aber Sachsen-Anhalt Bevölkerung in den letzten Monaten nicht sprunghaft verjüngt, so dass der Kurswechsel andere Gründe haben muss. Offenbar spielen da auch soziokulturelle Unterschiede eine Rolle. Denn die Chance, sich in dünn besiedelten Regionen zu infizieren, ist eben deutlich geringer, als in urbanen Ballungszentren. Zudem bestimmten ja in den ersten Wochen zwei Hotspots das Krisengeschehen, der Wintersportort Ischgl und der Karneval.