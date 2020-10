Notizen in unruhigen Zeiten "Wenn wir nicht an Corona sterben, dann an Traurigkeit"

Allerdings zeichnet sich dafür ein anderer Mangel ab, der wohl nicht so einfach mit Lieferketten auszugleichen sein wird, nämlich ein Mangel an sozialer Nähe, was ja zu Weihnachten besonders problematisch sein kann. Die stille Nacht könnte also in diesem Jahr besonders still verlaufen, nicht nur weil in den Gottesdiensten allenfalls gesummt werden darf. Schon jetzt beklagen Gastronomen, dass zunehmend Betriebsweihnachtsfeiern abgesagt werden. Und wer in diesem Jahr Weihnachtsmärkte vorbereitet, der rechnet derzeit nicht nur mit Gäste- und Umsatzzahlen, sondern auch mit Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygieneverordnungen, immer in der Hoffnung, dass die Fallzahlen nicht deutlich ansteigen.