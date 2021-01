Während wir in den Redaktionen hinter Plexiglasscheiben und mit Mundschutz die aktuellen Nachrichten aufbereiten, im Kreislauf von Corona-Verordnungen, Inzidenzzahlen und dem Melden neuer Hotspots, entgleitet der Alltag in eine merkwürdige Unzeit. Wer tagsüber in den Städten unterwegs ist, vorbei an den geschlossenen Ladenfassaden, wähnt sich in einer Art andauerndem Feiertag, nur dass es nichts zu feiern gibt, außer einer Ruhe, die trügerisch ist. Während das Fernsehen nahezu täglich mit Sondersendungen dem Virus und seinen Folgen nachjagt, zweifelt so mancher, ob es wirklich all dieser Worte bedarf, um der Pandemie Herr zu werden. Nachrichten auch mal abschalten? (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Corona und die Medien

Ganz nüchtern betrachtet, ist der Lockdown auch ein journalistisches Herunterfahren, denn wenn große Bereiche des Landes stillgelegt sind, verlieren auch die Nachrichten an inhaltlicher Vielfalt. Insofern hat das Virus auch die Berichterstattung infiziert. Ich persönlich würde den häufig erhobenen Vorwurf einer medial geschürten Hysterie von mir weisen, dennoch aber die Kritik ernst nehmen, weil es durchaus in der deutschen Medienlandschaft Mitbewerber gibt, die über eine Inszenierung von Erregung, ihre Auflagen oder Einschaltquoten zu sichern suchen.

Aber auch in anderer Hinsicht leidet die Berichterstattung unter den aktuellen Verhältnissen, denn wie in vielen anderen Bereichen auch ist für den Journalismus die soziale Distanz ein Problem. Ein Interview per Telefon oder Skype ersetzt eben nicht die Reportage vor Ort. Verglichen mit den Schwierigkeiten von Leuten aus der Gastronomie, aus dem Einzelhandel oder aus dem Kulturbereich mag das ein zu vernachlässigender Umstand sein. Doch wenn es um den Anspruch geht, über das zu berichten, was los ist, dann ist es unbefriedigend, das was los ist, nur fernmündlich abzufragen. Das Virus zeigt die gesellschaftlichen Hürden auf. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Corona offenbart die Probleme in Sachsen-Anhalt

So wie es aussieht, teilt die Pandemie unsere Gegenwart in ein "Vorher" und ein "Nachher", wobei das "Nachher" noch außerordentlich unscharf bleibt. Allerdings scheint sich abzuzeichnen, dass in Folge von Corona bestimmte Entwicklungen an Fahrt aufnehmen und dabei zeigt sich, dass Sachsen-Anhalt in vielen Bereichen alles andere als zukunftsfest aufgestellt ist.

Das Virus sorgt vor allem in jenen Bereichen für Probleme, die schon vorher als schwierig galten. Im Frühjahr wurden wir vor allem deshalb verschont, weil vergleichsweise wenig Sachsen-Anhalter sich den teuren Skiurlaub in den Alpen leisten können und zugleich der Karneval kaum eine Rolle spielt. Somit stellten die Hotpots aus dem letzten Frühjahr keine große Herausforderung hierzulande dar. Jetzt trifft es uns aber härter, vor allem weil es offenbar nicht gelungen ist, den Schutz besonders betroffener Personen, nämlich der Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, zu organisieren. Statt die virale Sommerpause für entsprechende Konzepte zu nutzen, setzte Sachsen- Anhalt auf einen Sonderweg und plante, die Klubs und Diskotheken im Land wieder zu öffnen, doch das Virus war schneller. Statt Party folgte der Teillockdown.

Es bleibt unverständlich, warum es trotz steigender Fallzahlen in den Heimen Wochen dauerte, bis Corona-Tests für Personal und Besuch in Sachsen-Anhalt verpflichtend wurden. Und der Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger im Land, wegen des Personalmangels die Pflegeinrichtungen zu unterstützen, lief oft ins Leere, weil es nicht an Hilfskräften mangelt, sondern an Fachpersonal. Dies ist übrigens ein Problem, das seit Jahren bekannt ist. Westdeutsche Bundesländer zahlen eben besser. Wohin geht es weiter? (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Die (Nicht)-Digitalisierung der Schulen