In Sachsen-Anhalt haben die beiden Herbststürme im Oktober Schäden in Millionenhöhe verursacht. Das melden die Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt.

Demnach schlug allein "Xavier", der am 5. Oktober wütete, mit 3,5 Millionen Euro und 2.800 Schäden zu Buche. Das übersteige allerdings noch nicht die Schäden von rund vier Millionen Euro, die "Paul" als erstes Sturmtief des Jahres im Juni 2017 hinterlassen habe, sagte ÖSA-Sprecherin Ute Semkat.

"Zu Sturm 'Herwart' können wir noch nichts Abschließendes sagen, weil immer noch Schadenmeldungen eintreffen", so Semkat. Seitdem der Sturm Mitte Oktober über Mitteldeutschland tobte, seien bereits 1.580 Schadenmeldungen eingegangen. Die ÖSA rechne mit mindestens 2.000 gemeldeten Schäden und rund 2,5 Millionen Euro Schadenshöhe durch "Herwart".

"Wir gehen davon aus, dass die meisten Privathaushalte ihre Schäden nun gemeldet haben", sagte die ÖSA-Sprecherin. Bei den Wohnungsunternehmen dauere es in der Regel noch einige Zeit, bis alle Schäden erfasst und gemeldet seien.

Schäden seien vor allem an Dächern und Schornsteinen entstanden, so Semkat. Auf Grundstücken verursachten umgestürzte Bäume Probleme. "In vielen privaten Gebäudeversicherungspolicen ist eingeschlossen, dass die ÖSA die Kosten für die Beseitigung der umgestürzten Bäume vom Grundstück übernimmt", sagte Semkat. "Das wird ein teures Jahr für uns."