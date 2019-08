In der Lehre lernen Auszubildende von ihren Ausbildern.

In der Lehre lernen Auszubildende von ihren Ausbildern. Bildrechte: dpa

In Sachsen-Anhalt hat am 1. August das neue Ausbildungsjahr begonnen. Nach Zahlen der Landesarbeitsagentur sind aber noch zahlreiche Ausbildungsplätze unbesetzt. Vor allem in der Metallbranche, im Handwerk und der Gastronomie fehlen demnach Azubis. Höher sei das Interesse bei Ausbildungen zur Verkäuferin oder zum Kfz-Mechatroniker gewesen.