Auch Autofahrer müssen sich noch auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Autobahnen in Sachsen-Anhalt sind frei, allerdings ist die Bundesstraße 107 zwischen Jessen und Listerfehrda noch gesperrt. Probleme gibt es auch auf Strecken in Krina und Wienrode. Zeitweise war auch der Abschnitt zwischen Coswig und der A9 in Köselitz sowie zwischen Schwemsal und Schköna betroffen.

Durch den Orkan wurden Dächer an mehreren Gebäuden abgerissen, wie hier an der Grundschule "Am Ludwigsfeld" in Halle. Bildrechte: Annett Eder

Auch wurden durch die Orkanböen Schuldächer demoliert. An der Grundschule "Freiherr Spiegel" in Halberstadt, an der Sekundarschule Bodfeld in Elbingerode sowie in Halle an der zweiten Sekundarschule und der Südstadt-Grundschule fiel deswegen am Freitag der Unterricht aus. Großes Glück hatten die Kinder der Grundschule "Am Ludwigsfeld" in Halle. Das Dach des Gebäudes wurde durch den Orkan abgerissen, als die Schüler noch im Haus waren. Auch diese Schule blieb am Freitag geschlossen.