Für Sachsen-Anhalt gilt am Sonntag ab 18 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Doch bereits am Nachmittag nimmt der Wind laut MDR Wetterstudio weiter zu. MDR-Wetterexpertin Josefine Bechler rechnet mit stürmischen Böen bis ins Tiefland. Am Abend sind auch Sturmwehen möglich. In der Nacht werden Orkanböen bis ins Tiefland erwartet.