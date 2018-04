Friedensbewegung Hunderte bei Ostermärschen in Letzlingen und Zeitz

In der Altmark haben etwa 400 Personen am Ostermontag gegen den Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Letzlingen demonstriert. Das waren doppelt so viele Teilnehmer wie erwartet. Auch der ehemalige Magdeburger Domprediger Giselher Quast nahm am Ostermarsch teil, ebenso der Ex-Rennradfahrer Gustav-Adolf "Täve" Schur.

Die Demonstranten zogen von Letzlingen zum Gefechtsübungszentrum und wieder zurück zum Marktplatz. Die 1993 gegründete Bürgerinitiative "Offene Heide" hatte zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen. Das Motto des diesjährigen Marsches lautete "An Kriege gewöhnen? Niemals!". Neben Kundgebungen von Aktivisten und Politikern gab es einen Ostermarkt und Konzerte.

Protest gegen militärische Nutzung des Zeitzer Forsts

Flyer zum Ostermarsch in Letzlingen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Zeitz hat die Bürgerinitiative "Kein Schuss im Zeitzer Forst" ebenfalls einen Ostermarsch organisiert. Etwa 150 Menschen demonstrieren am Ostermontag gegen die militärische Nutzung des Zeitzer Forstes und gegen den Bau einer Bundeswehrschießanlage. In den Bau der Anlage im Naturschutzgebiet will die Bundeswehr bis zu 40 Millionen Euro investieren. Die Bürgerinitiative dagegen will nicht, dass die Tiere im Wald den Schusslärm ertragen müssen und wünscht sich, dass der Forst ein Naherholungsgebiet wird.

Den Ostermarsch in Zeitz gibt es bereits seit 1990. Zeitweise protestierten um die 5.000 Menschen für die rein nichtmilitärische Nutzung des Zeitzer Forstes. Der Zeitzer Forst ist das größte zusammenhängende Waldgebiet im Süden von Sachsen-Anhalt.

Ostermärsche in ganz Deutschland

Am Osterwochenende finden traditionell Demontrationen der Friedensbewegung statt. In diesem Jahr gingen deutschlandweit in mehr als 30 Städten Menschen für den Frieden auf die Straße. Bereits am Sonntag demonstrierten in Großstädten wie Berlin und München Tausende für Frieden.

