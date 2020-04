Am Karfreitag überträgt der MDR im Fernsehen und im Internet ab 10 Uhr den Gottesdienst aus der Unterkirche der Frauenkirche in Dresden, der auch von MDR Kultur im Hörfunk und der ARD im Fernsehen übertragen wird. An Karsamstag können Interessierte einen evangelischen Gottesdienst aus der Erfurter Predigerkirche im MDR-Livestream ab 22 Uhr verfolgen. Durch den Gottesdienst führt der Bischof der evangelischen Kirche Mitteldeutschland, Friedrich Kramer.

Der Ostersonntag wird von der katholischen Kirche gestaltet. Ab 10 Uhr können Nutzer die Heilige Messe aus der Sankt-Sebastian Kirche in Magdeburg mit Bischof Gerhard Feige im Livestream verfolgen.

Gottesdienste im Netz

Das Bistum Magdeburg setzt auch bei allen weiteren Gottesdiensten an den Ostertagen darauf, die Gemeindemitglieder über das Internet zu erreichen. So werden alle Gottesdienste live auf dem eigenen YouTube-Kanal des Bistums übertragen.

Gottesdienst-Termine des Bistums Magdeburg Gründonnerstag, 18:00 Uhr Heilige Messe

Karfreitag, 15:00 Uhr Gottesdienst

Osternacht, 21:15 Uhr Lichterliturgie

Ostersonntag, 10:00 Uhr Heilige Messe

Auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland bietet zahlreiche Gottesdienste im Internet an, einige als Livestream, andere sind aufgezeichnet und können On-Demand abgerufen werden. Die Landeskirche Anhalt bündelt die Online-Gottesdienste ihrer Gemeinden ebenso auf ihrer Website.

Gottesdienst am Küchentisch

Beten vor dem Laptop als Alternative zum Gottesdienstbesuch. Bildrechte: imago images/Action Pictures Wer Gottesdienste nicht über die Medien verfolgen kann, für den bieten viele katholische und evangelische Kirchengemeinden Material für Hausgottesdienste an. Die Osterausgabe der Mitteldeutschen Kirchenzeitung "Glaube+Heimat" beinhaltet zum Beispiel eine Hausandacht zum Osterfrühstück für Familien und einen geistlicher Impuls für den Karfreitag. Weitere Materialien für Gottesdienste am heimischen Küchentisch oder vom Sofa aus – wie Texte, Lieder, Gebete und Segen – können Gläubige auf der Internetseite der Evangelischen Kirche Deutschland herunterladen.



Auch das Bistum Magdeburg stellt auf seiner Website Materialen für Hausgottesdienste bereit.

Die Ostergeschichte per Push-Nachricht verfolgen

Den Leidensweg Jesu und seine Auferstehung mit verfolgen – digitale Angebote machen es möglich. Bildrechte: Colourbox.de Die geistlichen Digital-Angebote gehen aber weit über Gottesdienste hinaus. So lädt das Bistum Magdeburg unter anderem dazu ein, die Passion und Ostern per Smartphone "mitzuerleben". Über die App "Jung im Bistum Magdeburg" erhalten Nutzer in der Zeit von Palmsonntag bis Ostermontag Push-Nachrichten, die "live" von Jesu Leben, Sterben und Auferstehen berichten. Wer kein Smartphone hat, kann die Nachrichten auf der Facebook-Seite des Bistums nachlesen.



Eine weitere Alternative zu Gottesdiensten bietet auch die EKM an: einen Hör-Weg durch die Karwoche bis zum Osterfest. Dazu gibt es eigenen Angaben zufolge täglich Hördateien mit Musik aus Kirchen in Mitteldeutschland, Bibeltexten und Gebeten, einem Vaterunser und einem Segen. Der Hör-Weg kann als Einzeldateien oder als Gesamtpaket auf der Website der EKM heruntergeladen werden.

