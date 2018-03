Verkehr Stressfrei ins Osterwochenende

Der Automobilclub ADAC hat für die Osterfeiertage entspannte Reisebedingungen in Sachsen-Anhalt angekündigt. Direkt vor den Feiertagen könne es zwar Behinderungen geben, insgesamt solle der Verkehr jedoch ruhig laufen. Grund dafür sind die verhältnismäßig wenigen Baumaßnahmen im Land.

Verkehrsbehinderungen sind laut ADAC am ehesten für Gründonnerstag und Karsamstag zu erwarten. Dies seien die beliebtesten Reisetage rund um das Osterfest. Am Ostermontag werde die Rückreise ebenfalls für vollere Straßen sorgen. An Karfreitag und Ostersonntag seien die Straßen leerer, da für die Lkw ein Fahrverbot herrscht.

Staugefahr außerhalb der Landesgrenzen

Auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt könnten nur zwei Baustellen die Autofahrer ausbremsen: auf der A14 in beiden Richtungen zwischen Magdeburg-Reform und -Sudenburg und auf der A38 ebenfalls in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Sangerhausen-Süd und Dreieck Südharz. "Es ist natürlich immer so, dass es auf den Autobahnen zu längeren Stauzeiten kommen kann, in Sachsen-Anhalt rechnen wir aber mit Entspannung", sagt Christine Rettig vom ADAC im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

Christine Rettig, ADAC Bildrechte: ADAC Wer ein Reiseziel außerhalb der Landesgrenzen ansteuert, könnte Richtung Ost- und Nordseeküsten ins Stocken kommen, so Rettig. Auch Richtung Süden könne es eng werden, da viele Urlauber Richtung Sonne oder in den Skiurlaub starteten. Auch in den Innenstädten werde es womöglich etwas voller. Traditionell sei der Karsamstag der Tag, an dem die Menschen die letzten Geschenke sowie Lebensmittel für die Feiertage einkaufen. Das gelte für alle Ballungsräume, insbesondere aber für Großstädte wie Berlin, Hamburg oder München. "Wer also zum Einkaufen nach Berlin möchte und dort am Samstag mit dem Auto reinfährt, ist wahrscheinlich nicht so gut beraten", so Rettig. Lieber solle man das Auto am Stadtrand stehen lassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in das Stadtinnere fahren.

Tipps für Autofahrer

Für eine stressfreie Anreise empfiehlt der ADAC, möglichst in den frühen Morgenstunden oder späteren Abendstunden zu reisen. "Man soll aber gut ausgeruht sein und sich vorher gut informieren, ob mit Staus oder Sperrungen zu rechnen ist", so Rettig. Steht man erst im Stau, sei es schwierig, zu reagieren: "Meistens macht es auch keinen Sinn, Umleitungsempfehlungen aus den Navigationsgeräten, zu folgen weil die Umleitungen schnell überlastet sind", sagt Rettig. Erst ab einer Vollsperrung oder Staus ab zehn Kilometern Länge solle man in Erwägung ziehen, auf eine andere Route auszuweichen.

