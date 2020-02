Atlas der Bundesagentur für Arbeit Pendler-Land Sachsen-Anhalt

Immer noch pendeln viele Menschen in Sachsen-Anhalt zu ihrem Arbeitsplatz. Egal, ob in benachbarte Gemeinden oder in andere Bundesländer – die Zahl der Pendler ist weiter auf hohem Niveau. Etwa jeder sechste Arbeitnehmer arbeitet außerhalb von Sachsen-Anhalt.