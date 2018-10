Personalnot Abellio sucht Lokführer

Abellio Mitteldeutschland betreibt Linien in Sachsen-Anhalt und Thüringen

Abellio Mitteldeutschland betreibt Linien in Sachsen-Anhalt und Thüringen

In Sachsen-Anhalt hat Abellio akute Personalnot. Der Grund dafür ist der Betrieb von 16 zusätzlichen Strecken ab Dezember. Ein Unternehmenssprecher teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, es fehlten bei der Netzübernahme noch etwa 30 Lokführer. Das Unternehmen plane nun, übergangsweise Lokführer aus Stuttgart in Sachsen-Anhalt einzusetzen. Die Mitarbeiter könnten nach einer kurzen Einweisung auch in Sachsen-Anhalt fahren.