Zwangsadoptionen und angeblicher Säuglingstod in der DDR: Betroffene vermuten, dass ihnen ihre Kinder zu DDR-Zeiten unrechtmäßig weggenommen und an andere Familien gegeben wurden. Bei Zwangsadoptionen sind Kinder politisch auffällig gewordenen Eltern weggenommen worden. Manche Mütter, deren Säuglinge kurz nach der Geburt gestorben sein sollen, zweifeln am Tod ihres Babys, weil sie beispielsweise nie die Leiche gesehen haben. Auf das Thema will die "Interessengemeinschaft Gestohlene Kinder der DDR" mit einem Autokonvoi aufmerksam machen und zudem eine Petition an den Petitionsausschuss im Bundestag übergeben.

Der Konvoi will um 08:30 Uhr in Dresden losfahren; Stationen in Sachsen-Anhalt sind am Mittag und frühen Nachmittag Halle und Magdeburg. Am Donnerstag will die Interessengemeinschaft dann am Bundestag in Berlin eine Petition an den Petitionsausschuss übergeben. An den Zwischenhalten sollen sich Unterstützer dem Konvoi anschließen. Der Vorsitzende der Gemeinschaft, Andreas Laake, geht davon aus, dass am Bundestag etwa 150 Menschen dabei sein werden, wenn die Petition entgegen genommen wird.

Petition fordert Gesetzesänderung

Eine zentrale Forderung der Petition seien eine längere Aufbewahrung relevanter Dokumente sowie eine staatliche Informationspflicht der Adoptierten, sagt Laake MDR SACHSEN-ANHALT. Das bedeutet: Adoptierte Kinder sollen ab dem 16. Lebensjahr automatisch erfahren, dass sie adoptiert wurden. Denn nur die adoptierten Kinder haben das Recht, den Kontakt ihrer leiblichen Eltern zu erfahren – andersherum geht es nicht. "Doch dafür müssen die Kinder erstmal wissen, dass sie adoptiert wurden", sagt Laake. Daher sei eine Gesetzesänderung auf Bundesebene nötig.

Interessengemeinschaft Gestohlene Kinder der DDR Die Gemeinschaft ist im Februar 2017 gegründet worden, um die Anliegen der Betroffenen gebündelt nach außen vertreten zu können. Die ehrenamtlich tätige Interessengemeinschaft hat etwa 1.500 Mitglieder. Rund 60 Prozent der Mitglieder sind betroffene Mütter.

Die Petition ist im Namen der Interessengemeinschaft entstanden. Die etwa 1.500 Mitglieder hätten das Schreiben einstimmig angenommen, so Laake. Er weiß von drei Petitionen mit ähnlichen Anliegen abgelehnt worden – vor allem aus formalen Gründen. Die Interessengemeinschaft hat sich bereits Mitte März im Bundestag mit CDU-Politikern getroffen. "Man hat gemerkt, dass die Politiker ein Interesse daran haben, dass die Petition zumindest in Teilen durchkommt", sagt Laake.

Laake ist zuversichtlich, dass das funktionieren wird. "Es ist bereits eine Anerkennung, dass der Petitionsausschuss die Petition persönlich entgegennimmt", meint er. Er glaubt, dass die längere Aufbewahrung der Dokumente vom Ausschuss schnell durchgewunken werde.

Zahl der Fälle ist unklar

Laut Laake hat es in der DDR zwischen 72.000 und 75.000 Inkognito-Adoptionen gegeben. Das seien Adoptionen, zu denen keine Daten vorlägen. Laake schätzt, dass etwa 10 Prozent dieser Adoptionen Zwangsadoptionen gewesen sein könnten. Er geht also von mindestens 7.000 Zwangsadoptionen in der DDR aus. "Betroffen sind noch viel mehr Personen. Denn zu jedem Fall gehören zum Beispiel noch Elternteile, Geschwister, Großeltern dazu", sagt Laake.

Das Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZFF) Potsdam bezeichnet Zwangsadoptionen als "politisch motivierten Adoptionen" in der DDR. Das ZFF hat eine Vorstudie zu solchen Adoptionen zwischen 1966 und 1990 veröffentlicht, an der auch die Interessengemeinschaft beteiligt war. Die Vorstudie kommt auf andere Fallzahlen. Die Autoren der Studie rechnen mit etwa ein bis zwei politisch motivierten Adoptionen pro Kreisjugendamt der DDR. Bei den etwa 230 Jugendämtern sei demnach mit etwa 340 Fällen zu rechnen.

In einer Hauptstudie vertieft das ZFF nun die Forschungen zu politisch motivierte Adoptionen und Kindesentziehungen. Die Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, darunter auch Sachsen-Anhalts Beauftragte Birgit Neumann-Becker, haben sich "für eine umfassende Weiterarbeit an dieser Thematik" ausgesprochen.

Zwangsadoptionen aus politischen Gründen

Wenn Kinder weggenommen worden seien, hätte das sehr häufig einen politischen Hintergrund gehabt, sagt Laake. Ein Elternteil habe sich etwa politisch bedenklich geäußert oder sie wegen sogenannten "asozialen Verhaltens" aufgefallen. Die Kinder seien dann an linientreue Familien gegeben worden. "Die Familie, diese Zelle 'Vater, Mutter, Kind', war in der DDR ein Ideal, das es zum Beispiel erst ermöglichte, bestimmte berufliche Ziele zu erreichen", sagt Laake. Die Nachfrage nach Adoptivkindern sei entsprechend groß gewesen: "Auf ein zur Adoption freigegebenes Kind kamen zehn Interessenten."

Laake selbst ist ein Betroffener: Nach einem missglückten Fluchtversuch in den Westen über die Ostsee wurde er gefangen genommen. In Haft hatte seine Frau einen Sohn geboren, der kurz nach der Geburt in eine andere Familie gegeben wurde. "Ich habe ihn nicht gesehen", sagt Laake. Die Großmutter hatte allerdings ein Foto des Säuglings gemacht. Damit hatte Laake nach seinem Sohn gesucht – 29 Jahre lang.

Im Oktober 2013, nach Laakes Auftritt in einer Fernsehsendung, hätten die beiden schließlich zum ersten Mal miteinander telefoniert. In etwa 70 Prozent der Fälle, in denen sich Eltern und Kind wiederfinden, träfen sie sich einmal – und dann nicht wieder, erzählt Laake. "Die Lebenswege sind einfach zu weit auseinander gegangen." Durch die Kontaktaufnahme werde eine Tür halb geöffnet, beschreibt Laake. "Was mit der Tür dann passiert, entscheiden die Kinder."

