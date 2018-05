In Sachsen-Anhalt laufen die Vorbereitungen für zahlreiche Feste am Pfingstwochenende. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Sachsen-Anhalt bereitet sich auf zahlreiche Gäste zum Pfingstwochenende vor. DeHoGa-Präsident Michael Schmidt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, vor allem in den touristisch attraktiven Gebieten seien die Hotels zu fast 100 Prozent ausgelastet. Dabei werde teilweise schon Monate im Voraus gebucht. Pfingsten sei ein traditionelles Ausflugsfest und eine besondere Möglichkeit für kleinere Dörfer, Touristen anzulocken. Im ländlichen Raum sei besonders Familien- und mittelständische Gastronomie gefragt. Schmidt rechnet nach eigener Aussage mit deutlicher Mehrarbeit. Das sei jedoch abhängig von der Witterung und regional unterschiedlich.

Die Landesgartenschau in Burg ist einen Besuch wert. Bildrechte: MDR/Marila Zielke

Größere Feste am Pfingstwochenende sind in Sachsen-Anhalt zum Beispiel die Weinmeile an der Saale bei Bad Kösen, das Pfingstwandern im Kloster Huy im Harzvorland, die Mittelalter-Veranstaltungen Kaiserfrühling in Quedlinburg und Spectaculum Magdeburgense in Magdeburg sowie der Pfingstbieranstich im Kloster Jerichow und Veranstaltungen im Rahmen der Landesgartenschau in Burg. Außerdem kommen Flugzeugfans in Dessau beim Hugo-Junkers-Fest auf ihre Kosten.



Zu den ungewöhnlichen Pfingstereignissen zählen der Schottenspaß im altmärkischen Engersen und das Drecksschweinfest in Hergisdorf im Landkreis Mansfeld-Südharz.