Verdi strebt nun einen Landestarif an und will künftig auch Streiks in den Pflegeeinrichtungen nicht ausschließen. Ein bundesweiter Branchentarifvertrag für Pflegekräfte war in der vergangenen Woche am Votum der kirchlichen Wohlfahrtsverbände gescheitert. Damit ändert sich auch für rund 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachsen-Anhalt zunächst erst einmal nichts.