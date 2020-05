Sie gehören zur Risikogruppe und durften deshalb wochenlang zu ihrem eigenen Schutz nicht besucht werden: die Bewohner der Alten- und Pflegeheime. Wie anfällig sie für Krankheiten, wie das Corona-Virus sind, wurde Ende März deutlich. Die Orte Jessen und Schweinitz wurden komplett unter Quarantäne gestellt , weil es viele Corona-Infizierte, unter anderem in einer Pflegeeinrichtung, gab. Jetzt gibt es im Zuge der Corona-Lockerungen auch Veränderungen in den Pflegeheimen. Ab sofort dürfen die Bewohner unter besonderen Auflagen und mit Sicherheitsvorkehrungen wieder Besuch empfangen.

So beispielsweise auch im Pflegeheim Seniorat in Magdeburg. Christel Korthals ist 79 Jahre alt und eine der Bewohnerinnen. Sie freut sich auf die Besuche und sagt: "Wir sind schon zwei Monate in Quarantäne. Da vermisst man seine Familie und Freunde sehr." Vor der Corona-Pandemie wurden die Bewohner täglich besucht und konnten gemeinsame Spaziergänge machen, sagt Schwester Sabine Lorenz. Das sei alles aus Sicherheitsgründen bisher weggefallen. "Wenn man etwas haben wollte von der Familie oder Freunden, dann haben die das abgegeben und das Pflegepersonal hat es uns übergeben", beschreibt Korthals.