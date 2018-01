Pflegeheimplätze in Sachsen-Anhalt könnten bald deutlich teurer werden. Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden. Das sagte der Sprecher des Landesverbands der Ersatzkassen, Volker Schmeichel, MDR SACHSEN-ANHALT. Das sei vom Gesetzgeber so gewollt und gelte auch für die Heime ohne Tarifvertrag. Den Nachweis dafür müsse jede Einrichtung erbringen. "Da es offensichtlich erhebliche Anpassungen geben wird, sind wir an der Stelle auch sehr genau", sagte Schmeichel.