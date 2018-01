Pflegeheimplätze werden in Sachsen-Anhalt wohl teurer. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT will gut die Hälfte der 460 Heimbetreiber im Land neue Pflegesätze mit den Pflegekassen verhandeln. Gestiegene Personalkosten sollen dann auf die Bewohner der Heime umgelegt werden.

Cornelia Schulz von der Pflegekasse der AOK sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Personalkosten machten bis zu 80 Prozent der Kosten eines Pflegeheimes aus. Die Pflegekassen prüfen demnach derzeit die Berechnungen der Heimbetreiber. "Man kann deutlich sehen, dass die Pflegeheime die Kosten erhöhen werden", sagte Schulz. "Insofern wird es für den Pflegebedürftigen in aller Regel wahrscheinlich teurer werden." Bis alles klar ist, wird es aber wohl noch Monate dauern.

Wir sind uns schon bewusst, dass nicht alle Heime gleichzeitig diesen Schritt gehen werden. Aber wir sehen keine andere Möglichkeit. Die Vergütung in der Pflege muss sich drastisch verbessern.

Einer muss am Ende zahlen. Bildrechte: dpa

Stephan Richter, der ein Pflegeheim in Giersleben im Salzlandkreis leitet, bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT einen anstehenden Anstieg der Kosten. "Wir sehen keine andere Möglichkeit", sagte Richter. Die Vergütung des Pflegepersonals müsse sich drastisch verbessern. Seiner Einschätzung nach wird die Rente der allermeisten Bewohner nicht ausreichen, um künftig einen Pflegeplatz zahlen zu können. "Es wird zu Angehörigen führen, die zuzahlen müssen, beziehungsweise zum Sozialhilfeträger", so Richter. Die Sozialhilfe werde deshalb eine größere Bedeutung in Pflegeheimen haben, sagte Richter.