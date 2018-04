Diebstahl auf Autobahnen Planenschlitzern auf der Spur

Welchen Schaden Planenschlitzer verursachen: •2017 zählten die Ermittler 613 vollendete und versuchte Diebstähle durch sogenannte Planenschlitzer in Sachsen-Anhalt, eine leichte Steigerung zu 2016 (609). 2013 waren es noch 298.



•Der geschätzte Gesamtschaden in den Jahren 2016 und 2017 liegt allein in Sachsen-Anhalt bei ca. 4,2 Millionen Euro (2016 ca. 1,15 Millionen Euro, 2017 ca. 3,05 Millionen Euro). Die Schadenshöhe hat sich demnach verdreifacht. Deutschlandweit betrug der Wert des gestohlenen Diebesgutes 2017 knapp 1,3 Milliarden Euro.



•Die Diebe haben keine bestimmte Ware, auf die sie es abgesehen haben. Bevorzugt sind jedoch wertintensive Ladungen, welche sich leicht transportieren und schnell absetzen lassen. Einen Schwerpunkt beim Diebesgut bilden (Heim-)Elektronik und PKW-Reifen.