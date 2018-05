Grünen-Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke entdeckt selber regelmäßig Müll entlang des Elbufers. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Politikerin sagte weiter, auch die Flüsse und Seen in Sachsen-Anhalt seien in keinem guten Zustand. Das habe eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung im Frühjahr ergeben. Die Regierung schreibt darin, dass sich die Wasserqualität in den vergangenen Jahrzehnten zwar wesentlich verbessert habe; Gewässer und Auen zählten aber weiter zu den bedrohten Lebensräumen in Deutschland. Nach Angaben von Steffi Lemke ist ein Manko, dass es bislang keine flächendeckenden Erhebungen gebe, etwa zur Verunreinigung von Gewässern in Sachsen-Anhalt. Deshalb lasse sich nicht sagen, wie viel Plastikmüll in den Binnengewässern in Sachsen-Anhalt lande. Lemke wies aber darauf hin, dass sie regelmäßig Müll entlang des Elbufers entdecke, wenn sie mit dem Paddelboot unterwegs sei. "Das ist im Laufe der Jahre immer mehr geworden."