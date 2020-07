Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga sagte, dass bis Ende dieses Jahres für mehrere Betriebe das Aus drohe. Michael Schmidt, der Präsident des Dehoga, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass im Herbst beziehungsweise spätestens Ende dieses Jahres sich eine Bilanz ziehen lasse und dann genauer gesagt werden könne, wie hoch der Verlust tatsächlich ist. Er vermute nach jetziger Lage, dass 25 Prozent der Betriebe das Aus droht. In Magdeburg musste bereits eine Cateringfirma mit 180 Personen schließen. In Gräfenhainichen herrscht bei einer Gaststätte, die auf den Bustourismus angewiesen ist, große Verunsicherung.

Das Hauptproblem ist, dass es weniger Einnahmen und gleichbleibende Kosten gibt. Das bringt die Betriebe in Bedrängnis. Ganz schwer trifft es insbesondere Discotheken und Cocktail-Bars. Schmidt sagte: "Diese Betriebe leben davon, dass Menschen sich nahe kommen, reden, tanzen und trinken. Auf diese Weise kann man die Hygieneregeln gar nicht einhalten. Deshalb haben sie entweder noch immer geschlossen oder machen nur einen Bruchteil ihres Umsatzes. Für sie dürfte das dicke Ende tatsächlich erst noch kommen".

In allen gastronomischen Betrieben, die wieder geöffnet haben, müssen gewisse Regeln eingehalten werden. Dazu gehört, dass alle Gäste Name und Anschrift angeben und sich an die Hygienemaßnahmen halten müssen. Für die Gäste selbst gibt es keine Maskenpflicht, aber das Personal muss durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz tragen.