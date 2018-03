Die Jugendherbergen in Sachsen-Anhalt haben ein gutes Jahr 2017 erlebt (Archivfoto). Bildrechte: IMAGO

Die Jugendherbergen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr ein deutliches Plus bei Übernachtungen verzeichnet. Wie der Geschäftsführer des Landesverbandes, Marc Nawrodt, sagte, stieg die Zahl der Übernachtungen um rund 12.000 auf insgesamt 315.000. Von den 128.000 Gästen seien 21.000 aus dem Ausland gekommen, sagte er.

"Das Reformationsjubiläum war ein starker Magnet", erklärte Nawrodt. Die Jugendherbergen hatten spezielle Angebote im Programm, etwa Kurzurlaube mit Reformationsbezug in Wittenberg, Dessau-Roßlau oder Kelbra (Landkreis Mansfeld Südharz) sowie Ausflüge zu den Lutherorten. Die gute Entwicklung bei Gästezahlen und Übernachtungen sei aber nicht nur auf Luther zurückzuführen, bemerkte Nawrodt. Er verwies etwa auf die erst jüngst erweiterte Jugendherberge in Halle. In einer ehemaligen Schule stehen dort statt 70 nun mehr als 200 Betten zur Verfügung. In diesem Jahr soll zudem ein neues Seminargebäude eröffnet und die Außenanlage neu gestaltet werden.

Allerdings geht Nawrodt davon aus, dass sich das hohe Niveau von 2017 bei den Übernachtungen in diesem Jahr nicht ganz halten lässt. "Wir rechnen mit rund 310.000 Übernachtungen." Das wären rund 5.000 weniger als im Vorjahr.

Die Gäste sollen etwas erleben. Marc Nawrodt, Geschäftsführer des Landesverbands der Jugendherbergen

Vor allem bei Gruppen seien die Angebote der Herbergen sehr gefragt, berichtete der Verbandsgeschäftsführer. So gibt es etwa in der Jugendherberge in Wernigerode ein eigenes Tonstudio und zahlreiche Probenräume, weshalb die Einrichtung laut Nawrodt gern von Musikgruppen und Chören gebucht wird. Die Herberge in Gorenzen im Landkreis Mansfeld-Südharz wiederum bietet einen Trainingsplatz mit Nachtbeleuchtung – entsprechend groß sei die Nachfrage bei Sportvereinen.

Schulklassen und Familien stark vertreten

Malerisch: die Jugendherberge in Quedlinburg Bildrechte: MDR/Holger Puchala Im vergangenen Jahr gingen 87.000 Übernachtungen auf das Konto von Gruppen; Familien buchten etwa 70.600 Nächte und Schulklassen von Klasse 1 bis 5 kamen auf 60.000 Übernachtungen. Ziel ist laut Nawrodt, vor allem Jugendliche und Familien aus schwierigen sozialen Verhältnissen aus ihrem Alltag herauszuholen. "Sie sollen etwas erleben." Auch für dieses Jahr sind deshalb wieder Ferienlager geplant. In Naumburg soll es zum ersten Mal eine Zirkus-Freizeit geben – in Kooperation mit einem Zirkus inklusive eines Programms mit Tieren.



Das Jahr 2019 wird auch bei den Jugendherbergen im Zeichen des Bauhaus-Jubiläums stehen. Vor 100 Jahren war die Hochschule mit wegweisendem Einfluss auf Architektur, Kunst und Design gegründet worden. Die Herberge in Dessau-Roßlau sei ideal, denn sie liege unweit der zum Bauhaus gehörenden Meisterhäuser, sagte Nawrodt. In Zusammenarbeit mit der Stadt werde es besondere Veranstaltungen geben.

