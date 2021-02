Kogler ist in Wien geboren, 29 Jahre alt, hat an der Technischen Universität Wien Informatik und Informatikmanagement studiert und in Leipzig und Halle in der IT gearbeitet. Die Firma syret (angelehnt an das französische Wort für Sicherheit, "sûreté", und "sy" von System) hat er 2018 gegründet. Mittlerweile hat Kogler fünf Mitarbeiter. Die syret bietet auch Seminare zur IT-Sicherheit an und ist Teilnehmer der Allianz für Cyber-Sicherheit, die das BSI ins Leben gerufen hat. Kogler beschäftigt sich in seiner Freizeit gern mit Elektronik und Mikrocontrollern, spielt Tischtennis und druckt auf seinem 3D-Drucker mehr oder weniger nützliche Dinge aus.