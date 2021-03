Mobilfunk: eine weitere krtische Infrastruktur. Auch sie ist abhängig von der Stromversorgung. Bildrechte: dpa

Inwieweit hat die Pandemie die Sicherheitslage eigentlich verschärft?

Kogler: Homoffice hat die Sache schwieriger gemacht, weil sich unternehmenseigene Geräte jetzt plötzlich in privaten Netzwerken befinden. Sie haben oft keine schützende Firewall oder werden nicht professionell gewartet. Wer eine verdächtige E-Mail bekommt, kann derzeit den Kollegen ein Büro weiter nicht schnell fragen, ob er etwas darüber weiß.



Aber es scheint auch einen Zusammenhang zwischen der Wirtschaftslage und der Zahl der Cyberangriffe zu geben. Das konnte man auch während der Wirtschaftskrise 2007 bis 2009 beobachten. Ich erkläre mir das so, dass bei einer Wirtschaftskrise auch viele IT-ler arbeitslos werden, insbesondere in Ländern ohne Kurzarbeit und Arbeitslosengeld. Sie beschließen dann, ihren Lebensunterhalt künftig auf die kriminelle Art und Weise zu bestreiten.

Oppenhorst: Mit der Pandemie wurden Millionen von Arbeitsplätzen aus den geschützten internen Netzwerken ins Home Office verlegt und zusammen mit privaten und oft leicht zu kapernden Geräten wie Webcams oder WLAN-Lautsprechern über das heimische WLAN direkt an das öffentliche Internet angeschlossen. Meist ging das nicht umgehend mit der Erhöhung der sogenannten Endpoint-Security Hand in Hand. Aber auch dort, wo bereits Technik zum Schutz externer IT eingesetzt wurde, wird die nun hinzugekommene externe IT meist nicht überwacht. Es fehlt zum Beispiel eine übergreifende Analyse von Datenflüssen. Bedrohungen bleiben unbemerkt. Daraus entstehen in der Folge die größten Risiken.

Was empfehlen Sie Unternehmen grundsätzlich als erste Maßnahme, um Angriffen vorzubeugen?

Kogler: Immer Updates einspielen. Denn ein Großteil der Angriffe läuft über längst breit dokumentierte und in aktuellen Versionen behobene Schwachstellen in verbreiteter Software. Wenn man immer die neuesten Versionen und Patches einspielt, bleibt man zumindest von diesen 08/15-Angriffen verschont. Außerdem müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sensibilisiert werden und verdächtiges Verhalten, verdächtige E-Mails melden oder im Zweifelsfall das Netzwerkkabel ziehen und die IT-Abteilung verständigen.

Oppenhorst: Die ersten Maßnahmen sollten eine Analyse und ein Plan sein. Die Werte, die zerstört werden können, müssen dokumentiert werden. Die Gefahren für diese Werte müssen ermittelt werden. Und dann müssen Maßnahme-Pläne aufgestellt und Prozesse eingeführt werden. Dabei muss die Chefetage einbezogen werden. Sie muss auch dafür sorgen, dass der IT-Abteilung die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen. Man kann Fehler vermeiden, wenn man in diesen Prozess externe Fachleute einbezieht.

Und was tun, wenn die IT-Abteilung einen Angriff bemerkt oder eine Lösegeldforderung von Erpressern auf dem Tisch liegt?

Kogler: Zuerst sollte man prüfen, ob der Angriff überhaupt erfolgreich war. Ungezielte Angriffe sieht man als Betreiber von IT-Infrastruktur regelmäßig. Die Angreifer setzen oft auf Masse. Das ist so ähnlich, als würde jemand an einer Straße alle Türklinken ausprobieren, um zu schauen, welche sich öffnen lassen. Auch eine Lösegeldforderung kann nur auf gut Glück verschickt worden sein. Sind also tatsächlich Dateien verschlüsselt und kann der Erpresser das nachweisen oder hofft er nur, dass man einfach aus Schreck zahlt?

Nach einem echten und erfolgreichen Angriff, sollte man den Notfallplan aus dem Regel ziehen können. Dort steht üblicherweise so etwas drin wie Netzwerkverbindungen kappen, Überprüfen, welche Rechner kompromittiert wurden, Rechner neu aufsetzen und auf Hintertüren achten, die der Angreifer geöffnet, aber noch nicht genutzt hat und beim Wiederhochfahren Netzwerk und Verbindungen nach außen engmaschig überwachen.

Aber das Wichtigste bei Erpressungsversuchen ist, auf keinen Fall Lösegeld zahlen. Das schafft nur einen Anreiz für Kriminelle, es immer wieder zu versuchen und niemand garantiert, dass der Erpresser noch höheres Lösegeld fordert oder überhaupt das tut, was er verspricht.

Oppenhorst: Ein Notfallplan wird bei KRITIS-Unternehmen vorhanden sein. Aber in den meisten Unternehmen existiert so etwas nicht oder nur sehr lückenhaft. Hier gilt: Schreiben lassen kann man sich das nicht und Checklisten aus Büchern können den eigenen Notfallplan nicht ersetzten. Der Plan muss im Unternehmen selbst gemacht werden. Unsere Kunden lassen sich zwar beraten, entscheiden aber selbst und finden so zu ihrem Notfallplan. Liegt dieser Plan vor, kann die IT-Bereitschaft auch nachts und am Wochenende schnell reagieren.

Und zum Schluss bitte noch drei Tipps, die jeder Sachsen-Anhalter und jede Sachsen-Anhalterin Zuhause berücksichtigen sollte, um sich zu schützen.

Kogler: Regelmäßige Updates sind auch für Privatanwender wichtig. Das gilt für PC, Smartphone und Tablet. Auch auf seine Passwörter muss man acht geben. Regelmäßig werden auch Internet-Plattformen gehackt und so Passwörter gestohlen und veröffentlicht. Wer zum Beispiel überall ein unsicheres Passwort hat, dessen gesamte digitale Identität können Angreifer dann schnell übernehmen. Ich empfehle, einen Passwort-Manager zu benutzen. Und Nachdenken kann auch mehr Sicherheit bringen: Wenn mir eine Webseite kostenlos ein Programm anbietet, das normalerweise 5.000 Euro kostet und ich bei der Installation meinen Virenscanner ausschalten soll, dann soll mir da sehr wahrscheinlich etwas untergejubelt werden. Genauso wenn jemand angeblich von Microsoft anruft und meinen PC von einem Virus befreien will. Microsoft ruft nie Benutzer von sich aus an.