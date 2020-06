Bildungsminister Marco Tullner (CDU) ist am Montag im Podcast "Digital leben" zu Gast. Der Live-Podcast wird bei Facebook gestreamt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Marco Tullner war eindeutig. Keine Schulreform: "Um Gottes Willen. Dieses Land hat so viele Schulreformen hinter sich. Das deutsche Schulsystem krankt daran, dass wir mutig und tatkräftig unterwegs waren, aber die Lehrer nicht mitgenommen haben." Und: "Es ist nicht so gut für Schulen, an der Speerspitze der Technik unterwegs zu sein."