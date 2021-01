"Digital funktioniert es zwar gut, aber wir sind froh, wenn Corona vorbei ist und wir wieder richtig arbeiten können", das berichteten ihm gerade Unternehmer, sagt Michael Ney. Er ist Sozialökonom und berät beim "Zukunftszentrum Digitale Arbeit Sachsen-Anhalt "Unternehmen in Sachen Digitalisierung. Sein Beratungsschwerpunkt sind dabei vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Für ihn steht außer Frage, dass die Digitalisierung für Unternehmen eine existenzielle Angelegenheit ist.

Ähnlich sieht es Sigrid Salzer. Sie ist Wirtschaftsingenieurin und leitet das "Partnernetzwerk Digitale Wirtschaft/Wissenschaft 4.0 Sachsen-Anhalt", das Unternehmen im Land miteinander in Kontakt bringen will und Unternehmen neue Technologien empfiehlt. Unternehmen sollen so ihre Wertschöpfungskette und Geschäftsprozesse digitalisieren.

Salzer, die ihr Büro in der experimentellen Fabrik in Magdeburg hat, sagt, dass Sachsen-Anhalts Firmen bei der Digitalisierung noch aufholen können. "Ein Kollege hat herausgefunden, dass etwa fünf Prozent der Unternehmen im Land als digitale Vorreiter, 65 Prozent als Mittelfeld und 30 Prozent als Nachzügler gelten können." Auf einer Skala von 1 bis 10 läge das digitale Arbeiten in Sachsen-Anhalt bei einer 5.

Wirtschaftsingenieurin Sigrid Salzer leitet das "Partnernetzwerk Digitale Wirtschaft 4.0 Sachsen-Anhalt" Bildrechte: Sigrid Salzer

Um das zu ändern und um Unternehmen die Technologien zu zeigen, die für sie wirklich sinnvoll sind, bietet Salzer und das Partnernetzwerk Digitalisierungssprechstunden und Workshops an. Darin kann es um kleine einfache digitale Tools gehen, aber mitunter werden komplette Produktionsprozesse analysiert. Oft würden positive Beispiele auch anderen Unternehmen helfen, so Salzer. "In Sprechstunde und Workshops können wir Menschen vernetzen." Denn bei aller Technologie: am Ende gehe es immer um Menschen.

In vielen Workshops ist auch Michael Ney dabei. Für ihn gehört der Mensch in den Mittelpunkt der Arbeit. Er sagt: "Man bekommt die Unternehmen eher mit Technik als mit unserem Thema. Wie man Menschen mitnimmt, darüber wird oft erst gesprochen, wenn es zu spät ist". Und im Gegensatz zu klassischen Beratungsunternehmen haben Salzers Partnernetzwerk und Neys Zukunftszentrum einen entscheidenden Vorteil: Sie verkaufen nichts, sie haben vor allem Wissen und Kontakte. Ihre Projekte werden vom Land und von der EU gefördert. "Wir sind keine gewinnorientierten Unternehmen, es geht bei uns nicht um Digitalisierung um jeden Preis", sagt Ney.

Und trotzdem würde es Ney vermutlich eher heute als morgen sehen, dass zum Beispiel Sachsen-Anhalts Handwerker das Internet noch selbstverständlicher nutzen würden, um an neue Kunden zu kommen oder zum Beispiel Termine zu vergeben. "Für Klein- und Mittelständler ist das eine existenzielle Frage und nicht nur nice-to-have."

Michael Ney vom "Zukunftszentrum Digitale Arbeit Sachsen-Anhalt" Bildrechte: MDR/ESF Rückenwind

Selbst Fliesenleger könnten von digitalen Werkzeugen profitieren, meint Salzer. Mit einer Software lasse sich beispielsweise so planen, dass es weniger Verschnitt bei ungewöhnlich geschnittenen Räumen gäbe. Algorithmen könnten die Fliesen auch so sortieren, dass der Fliesenleger vor Ort die richtigen Fliesen schnell griffbereit hat. "Man muss digitale Hilfsmittel heraussuchen und ausprobieren. Und sagen, wo passt es und wo passt es vielleicht auch nicht."

Ney ist davon überzeugt, dass Kunden regionale Handwerker, Geschäfte und Unternehmen bevorzugen. Nur weil große US-Plattformen wie Amazon das Einkaufen so einfach gemacht habe, sei der Zug für regionale Anbieter nie ganz abgefahren. "Menschen wollen einen Klempner aus der Nähe haben, keine ferne Firma mit einer Service-Hotline. Der Mensch will keine Distanz", ist Ney überzeugt.

Salzer und Ney scheint es vor allem darum zu gehen, Dinge in Bewegung zu bringen. Unternehmer und Unternehmerinnen zu unterstützen, die Neues wagen und ausprobieren. Denn Ney sagt ganz klar: "Wir sind keine Opfer der Digitalisierung – wir können und müssen sie gestalten." Das erfordere, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Mittelpunkt gehörten.

Salzer ergänzt: "Wer Technik entwickelt, muss sich Gedanken darüber machen, wer sie nutzen soll – Stichwort Nutzer-Akzeptanz." In der Pflege beispielsweise gebe es Personal, das den Puls am Menschen messen wolle. "Auch wenn sich die Vitalwerte über Einlegesohlen oder ähnliches messen lassen, für viele gehört es zur Beziehungsarbeit, ihre Klienten auch anzufassen", sagt Ney.

Deshalb müssten bei neuen Technologien, beim Umbau der Arbeit, bei der Gestaltung der Produktion alle daran Beteiligten berücksichtigt werden. "Vom Azubi bis zum Geschäftsführer hat jeder etwas zu sagen – so können Prozesse der digitalen Transformation gelingen", sagt Ney. Für ihn ist eine entscheidende Frage bei der Zukunft der Arbeit: Wie kann Arbeit co-kreativ gestaltet werden. "Wenn es um Optimierung der Arbeit geht, muss es nach meiner Meinung eigentlich Verbesserung der Arbeit heißen."

Neys Hoffnung für eine Gesellschaft ist, dass es entlastete Arbeit gebe, mit mehr Gestaltungsspielraum und Flexibilität für den Einzelnen ohne Selbstausbeutung. Und weil Arbeit Teil des Lebens ist, müssen auch große Gedanken gedacht werden: Was ist eigentlich sinnerfüllte Arbeit? Für wen ist die Wirtschaft eigentlich da? Ney sagt: "Niemand kann acht Stunden seines Tages mit etwas verbringen, was ihm nicht passt oder zuwider ist."