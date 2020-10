Die erste Begegnung mit dem Attentäter von Halle hat kein Überlebender sofort verstanden. Erst nach Sekunden realisierten viele: Sie erleben gerade einen Terroranschlag. In diesem Punkt gleichen sich viele der Aussagen, die die Betroffenen im Prozess gegen den Halle-Attentäter gemacht haben.

In dem Podcast "Das Leben danach – Das Attentat von Halle" lässt MDR SACHSEN-ANHALT die Betroffenen zu Wort kommen. Wie haben sie den Anschlag erlebt?

An drei Tatorten, der Synagoge, dem Kiez-Döner und in Wiedersdorf, haben Betroffene den Anschlag überlebt. Ihr Leben hat sich an diesem Tag verändert. Wie einschneidend diese Veränderungen sind, versuchen Marie Landes und Roland Jäger zu erfahren.