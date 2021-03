Podcast Kind im Blick

Während der Corona-Pandemie rücken auch Kinder und Jugendliche vermehrt in den Fokus. Es wird befürchtet, dass häusliche Gewalt an Kindern zugenommen hat – auch, weil Kitas, Schulen und Sportzentren monatelang schließen mussten. Damit fielen Anlaufstellen weg, in denen die Gewalt am Kind im Idealfall sichtbar wird. Auch über den seelischen Zustand von Kindern wird in Zeiten von Corona diskutiert. Dieser habe sich verschlechtert, heißt es von vielen Seiten. Dabei ist die Gewalt an Kindern in Deutschland alltäglich, unabhängig von Corona.