Podcast "Was bleibt" | Folge 47 Was bleibt: Corona-Soforthilfen, Sorge um die Kultur und ein Bußgeldkatalog

Hauptinhalt

Eine weitere Woche der Corona-Krise ist vorbei. Unser Wochenrückblick thematisiert die Corona-Soforthilfen für kleine und mittlere Unternehmen. Außerdem wird diskutiert, wie es um die Kulturszene Magdeburgs bestellt ist. Am Ende besprechen wir im Podcast, was es mit dem Bußgeldkatalog in der Corona-Krise auf sich hat.