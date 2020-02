Podcast "Was bleibt" | Folge 40 Was bleibt: Ein neuer Leopoldina-Präsident und eine ungeeinte CDU

Hauptinhalt

Die Leopoldina in Halle ist bundesweit eine der bedeutendsten Wissenschaftseinrichtungen. Was der neue Präsident Gerald Haug plant, ist Thema im Podcast. Außerdem geht's um den nicht enden wollenden Konflikt in der CDU.