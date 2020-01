Podcast "Was bleibt" | Folge 35 Was bleibt: Fortschritt im Kohleausstieg, MZ-Verkauf und gekaufte Likes bei Paidlike

Der Kohleausstieg nimmt langsam Form an. Das ist auch für Sachsen-Anhalt mit seinem Kohlekraftwerk Schkopau von Bedeutung. Was die Pläne bedeuten, erläutert der Podcast. Außerdem gab es in dieser Woche Bewegung in der Presselandschaft Sachsen-Anhalts: Denn die Mitteldeutsche Zeitung wurde verkauft – an den Verlag, dem auch die Volksstimme gehört. Zum Schluss wird die Frage geklärt, wie nachhaltig es ist, sich Likes bei einer Magdeburger Firma zu kaufen.