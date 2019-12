Podcast "Was bleibt" | Folge 32 Was bleibt: Möritz-Austritt aus der CDU und ein Schiedsrichterboykott

Der Fall Robert Möritz hat in dieser Woche die CDU in Sachsen-Anhalt und bundesweit beschäftigt. Der Podcast beleuchtet das Thema hintergründig von allen Seiten und analysiert, wie sich die Partei verhalten hat. Außerdem geht's um den Schiri-Boykott in Halle und wie den Schiedsrichtern wieder mehr Respekt entgegengebracht werden kann.