Podcast "Was bleibt" | Folge 79 Was bleibt: Erhöhung des Rundfunkbeitrags gestoppt – Was das jetzt bedeutet

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Auch in dieser Woche dominierte die Debatte um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags die politische Landschaft in Sachsen-Anhalt und auch im Podcast. Neben politischen Einschätzungen in dieser Folge, kommt MDR-Intendantin Karola Wille zu Wort, die ausführlich die Sicht der Öffentlich-Rechtlichen Sender im darlegt.