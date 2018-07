Asylstreit auf Bundesebene CDU-Landeschef Webel sieht CSU am Zug

Im Asylstreit der Union sieht Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Thomas Webel die CSU am Zug. Webel sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe vorgelegt, indem sie beim EU-Gipfel in Brüssel einiges geregelt habe. "Jetzt liegt es an der CSU, zu erkennen, dass hier Besserung auf den Weg gebracht worden ist", erklärte Webel. Die Vorstellungen der CSU ließen sich nicht komplett umsetzen – weder mit der SPD, noch in Europa.