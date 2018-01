Innenministerium Millionen für Polizeiausrüstung

Das Land Sachsen-Anhalt will 2018 wieder Millionen in neue Polizeiausrüstung investieren. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) kündigte an, für neue Waffen, Schutzwesten, weitere Dienst- und Schutzkleidung sowie neue Fahrzeuge rund 18 Millionen Euro auszugeben.

Im Jahr 2017 seien sogar fast 23 Millionen Euro geflossen. "Es kamen neue Helme, wir haben Schutzwesten, wir haben besondere Wagen angeschafft, da ist auch das gepanzerte Fahrzeug dabei", sagt er. Laut Ministerium wurden rund 2.000 neue Schutzhelme gekauft.

Anti-Terror-Ausrüstung

Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) Bildrechte: dpa Zwischen 2011 und 2016 habe Sachsen-Anhalt bereits 106 Millionen Euro in die Ausstattung der Polizei gesteckt, sagte Stahlknecht. Zuletzt hatte das Land ein sogenanntes Anti-Terror-Paket aufgelegt, zu dem unter anderem die neue Schutzausrüstung gehört. Sie wird über mehrere Jahre verteilt angeschafft.



Die neuen Schutzwesten etwa sollen besser dem Beschuss aus größeren Kalibern standhalten als ihre Vorgänger – und wiegen dabei weniger als die Hälfte.

Zudem hat das Land begonnen, seine Hubschrauberflotte zu modernisieren. Im Mai 2017 trat ein 14 Meter langer Helikopter mit modernster Technik seinen Dienst in der Polizeihubschrauberstaffel an und löste eine 25 Jahre alte Maschine ab. 2018 soll ein weiterer Helikopter gleichen Typs bestellt werden, so Stahlknecht. Der Hubschrauber soll 2020 einsatzbereit sein. "Dann haben wir zwei Hubschrauber, die hochmodern sind und die dann auch noch mal 20 Jahre auf dem neusten Stand der Technik sind."

Personell schwieriges Jahr 2018

Während bei der Ausrüstung also aufgestockt wird, geht es personell noch einmal abwärts. "2018 wird von der Personalsituation das schwierigste Jahr werden, weil wir da wirklich in der Talsohle sind", gab Stahlknecht zu bedenken. Allerdings sei das Umsteuern gelungen. "Wir sind, was die Polizei angeht, finde ich persönlich, auf einem wirklich guten Weg." Es sei gelungen, die Zahl der Polizeianwärter binnen eines Jahres auf 700 zu verdoppeln.

Die im Herbst gestartete Werbekampagne für den Beruf werde gut angenommen und lasse hoffen, dass auch in den kommenden Jahren die anvisierte hohe Zahl an geeigneten Bewerbern gefunden werde. Wenn das gelingt, könnten nach Einschätzung des Ministers schon 2020 wieder 6.400 statt 5.700 Polizisten auf den Straßen für Ordnung sorgen.

