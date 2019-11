Schlag gegen organisierte Kriminalität Drogen im Wert von mehr als einer Million Euro beschlagnahmt

Polizeirat Ralf Karlstedt präsentiert größere Mengen an sichergestellten illegalen Drogen auf einer Pressekonferenz in der Polizeiinspektion in Halle.

Polizeirat Ralf Karlstedt präsentiert größere Mengen an sichergestellten illegalen Drogen auf einer Pressekonferenz in der Polizeiinspektion in Halle.

Polizeirat Ralf Karlstedt präsentiert größere Mengen an sichergestellten illegalen Drogen auf einer Pressekonferenz in der Polizeiinspektion in Halle. Bildrechte: dpa

Dutzende Festnahmen und kiloweise sichergestellte Drogen: Die Polizei hat nach monatelangen Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität in Sachsen-Anhalt Ergebnisse präsentiert. Seit dem Frühjahr wurden demnach insgesamt 24 Männer und Frauen im Alter von Anfang 20 bis Mitte 50 festgenommen, vier von ihnen am vergangenen Wochenende in Magdeburg.



Wie der Sprecher der Polizeiinspektion in Halle, Ralf Karlstedt, am Dienstag mitteilte, befinden sich die Männer und Frauen in Untersuchungshaft. Ihnen werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Sie sollen illegale Drogen besessen, damit gehandelt und im Land hergestellt haben. Zwei der Beschuldigten seien bereits vor dem Landgericht Halle angeklagt worden, hieß es weiter.