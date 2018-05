Nach Tod von Polizeischüler in Halle Gewerkschaft der Polizei fordert kritischere Auslese

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert nach mehreren Vorfällen mit Polizeianwärtern strengere Aufnahmeverfahren an der Polizei-Fachhochschule in Aschersleben. GdP-Landeschef Uwe Petermann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Bewerber müssten besser überprüft werden.

Innenminister Holger Stahlknecht (Archivbild) Bildrechte: dpa

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht hatte das Niveau der Polizeiausbildung in Sachsen-Anhalt zuletzt verteidigt. Der CDU-Politiker sagte MDR SACHSEN-ANHALT, am Auswahlverfahren der Polizei-Fachhochschule in Aschersleben habe sich in den vergangenen Jahren nichts verändert. Er wies damit Vorwürfe zurück, dass an die Nachwuchspolizisten nicht mehr so hohe Maßstäbe angelegt würden wie früher.



Auch der Sprecher der Polizei-Fachhochschule Aschersleben, Martin Zimmermann, sagte, dass nur körperlich, geistig und charakterlich geeignete Personen für den Dienst zugelassen würden. Laut Zimmermann sieht die Polizei-Fachhochschule Aschersleben keinen Grund, die Ausbildung der Anwärter zu verändern.