Sachsen-Anhalts Herren haben sich am Vormittag des diesjährigen Herrentags offenbar besser benommen als in den Vorjahren. Die vier Polizeiinspektionen im Land meldeten am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage ein relativ ruhiges Feiertagsgeschehen. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau sagte, die Lage sei "fast erschreckend ruhig". Auch die Polizei in Stendal sprach von einem äußerst ruhigen Tag.

Einige Einsätze gab es in den beiden größten Städten des Landes, Halle und Magdeburg. Aber auch die Polizei in Halle bezeichnete die Lage als vergleichsweise ruhig. In Magdeburg sprach die Polizei von einem normalen Herrentagsgeschehen ohne größere Einsätze. Nur selten müsse die Polizei in Magdeburg auf die derzeit gültigen Corona-Schutzmaßnahmen aufmerksam machen, berichtet auch ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT. Die Mehrzahl der Feiernden halte sich an die Abstandsregelungen.

Die sonst am Herrentag beliebten Straußwirtschaften, in denen Winzer ihre Produkte direkt anbieten, fielen in diesem Jahr als Ausflugsziel aus. Im Burgenlandkreis sollen die Straußwirtschaften laut Winzervereinigung Freyburg-Unstrut am Freitag öffnen, im Saalekreis zwischen Freitag und kommendem Donnerstag.

Gesundheitsministerin warnt vor Corona-Ausbreitung bei großen Feiern

Die Behörden hatten wegen des neuartigen Coronavirus angekündigt, Herrentagsfeste in diesem Jahr besonders genau zu kontrollieren und die Hygiene- und Abstandsregeln streng durchzusetzen. Alkoholverbote oder eine Sperrstunde, zu der Gaststätten schließen müssen, seien nicht geplant, hieß es.