Neue Betrugsmasche Enkeltrick mit falschen Polizisten

Der sogenannte Enkeltrick nimmt immer wieder neue Wendungen. Seit neuestem rufen Betrüger unter der Polizeinotrufnummer 110 an, geben sich als Kriminalpolizisten aus und bringen ältere Menschen um ihre Ersparnisse. Die jüngsten Fälle der Betrugsmasche wurden von der Polizei in Havelberg, Wernigerode und Magdeburg registriert.

Die Maschen sind dabei unterschiedlich. In Magdeburg erkundigten sich die Betrüger, ob Wertsachen in der Wohnung seien. Man müsse diese in Sicherheit bringen oder Spuren sichern. Gleich stünde deshalb ein weiterer Beamter vor der Haustür, um die Wertsachen in Empfang zu nehmen. In Wernigerode wurde hingegen mit Beobachtung der Bankgeschäfte durch ausländische Betrüger gewarnt. Für weitere Ermittlungen würden deshalb Kontodaten benötigt.