Kritik an Innenministerium So lange braucht die Polizei in Sachsen-Anhalt bis zum Einsatzort

Nach Darstellung des zuständigen Innenministeriums wurde im vergangenen Jahr die Zielvorgabe erfüllt, bei Einsätzen mit besonderen Kriterien in spätestens 20 Minuten am Einsatzort zu sein.

Kritik an Ex-Innenminister Stahlknecht

Rüdiger Erben, Innenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Bildrechte: dpa Innenpolitiker Erben hingegen kritisiert, dass man seit Jahren bei den Interventionszeiten auf der Stelle trete. Besonders negativ bewertet der SPD-Politiker die Arbeit des früheren Innenministers Holger Stahlknecht (CDU), der 2015 neue Streifenbereiche in Sachsen-Anhalt eingeführt hatte. Das habe nach Erbens Ansicht praktisch nichts gebracht. In den Streifenbereichen habe es von Anfang an einen Konstruktionsfehler gegeben, sagte Erben MDR SACHSEN-ANHALT.

Man kann Polizei nicht einfach mit dem Zirkel organisieren. Das hat der Minister damals gemacht, und bis heute wird dieser Fehler nicht eingeräumt. Rüdiger Erben, innenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion

Erben fordert stattdessen, die Streifenbereiche belastungsorientiert zu planen. Nur dann werde es gelingen, dass in den Großstädten oder in hochbelasteten Landkreisen wie dem Burgenlandkreis die Streifenwagenbesatzung auch wieder Streife fahre und nicht von Einsatz zu Einsatz hetze.

Nicht alle Streifenbereiche immer besetzt

Nach Angaben des Innenministeriums waren die meisten Streifenbereiche 2020 zu 100 Prozent besetzt. Das heißt, in dem Gebiet war immer mindestens ein Streifenwagen verfügbar. Das geht aus einer weiteren Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hervor. Allerdings wurden in dieser auch Bereiche mit deutlich niedrigerer Quote genannt. Dazu zählen besonders Bereiche der Polizeiinspektion Stendal:



Möckern: 61 Prozent

Bismark: 61 Prozent

Kalbe/Milde: 46 Prozent

Seehausen in der Altmark: 27 Prozent

Diesdorf: 13 Prozent