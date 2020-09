Schaut man sich die Zahlen der einzelnen Bundesländer an, ist Sachsen-Anhalt, nach den Stadtstaaten, mit 359 Personen an der Spitze, was das Personal im Polizeidienst je 100.000 Einwohner angeht – gefolgt von Sachsen mit 357 und Baden-Württemberg mit 352. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen haben in dieser Statistik deutlich höhere Werte als die Flächenländer.

In Sachsen-Anhalt gibt es deutlich weniger Menschen im Polizeidienst als noch vor 20 Jahren. Aber: Beim Nachwuchs steigt die Zahl. Bildrechte: IMAGO

Was auffällt: Die Zahl der Anwärterinnen und Anwärter auf einen Job bei der Polizei ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen zehn Jahren wieder deutlich nach oben gegangen. Sachsen-Anhalt liegt in dieser Statistik bundesweit auf dem zweiten Platz hinter Hamburg. Während in der Hansestadt ein Anstieg von 345,8 Prozent seit 2010 festgestellt wurde, kommt Sachsen-Anhalt beim Nachwuchs auf ein Plus von 302,1 Prozent verglichen mit 2010.