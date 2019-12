Fünf Millionen Pakete verarbeitet allein die Deutsche Post an einem normalen Werktag. In der Weihnachtszeit sind es deutlich mehr. In der heißen Phase vor dem Fest rechnet die Post nach Angaben eines Unternehmenssprechers mit bis zu elf Millionen Paketen am Tag. Dafür wurden bundesweit mehr als 10.000 zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt. Außerdem sind 12.000 zusätzliche Fahrer unterwegs. Bei Hermes beginnt das Weihnachtsgeschäft schon im Oktober, heißt es vom Unternehmen. Dafür wurden bundesweit 6.500 Menschen zusätzlich eingestellt.

Auch in Sachsen-Anhalt werden gerade in der Vorweihnachtszeit unfassbar viele Pakete und Briefe verschickt. Bis zu 32.000 Sendungen sind es bei DHL in Osterweddingen in der Börde. Pro Stunde. Von dort wird der gesamte Norden Sachsen-Anhalts versorgt. Der Landessüden bekommt seine DHL-Pakete aus Radefeld bei Leipzig. Bei Hermes in Haldensleben werden schon an normalen Tagen 14.000 Pakete verarbeitet. Vor Weihnachten sind es bis zu 20.000. Dafür werden 60 zusätzliche Zusteller benötigt.

Post gibt Tipps für Weihnachtspäckchen

Damit Päckchen zu Weihnachten sicher ankommen, rät die Post, stabile Pakete zu verwenden. Außerdem sollten die Adresse klar erkennbar und alte Strichcodes von vorigen Touren überklebt sein. Wer sein Paket innerhalb Deutschlands noch pünktlich bis Weihnachten ausgeliefert haben will, sollte es bei Post oder Hermes bis zum 20. Dezember abgegeben haben.