Kampf gegen Lehrermangel Prämien für Lehrer geplant

Ein Rundum-Sorglos-Paket könnte es bald für Lehrer in Sachsen-Anhalt geben, die in dünn besiedelten Regionen arbeiten wollen. Das kündigte Bildungsminister Tullner an. Mit Bauland, Prämien und Kita-Platz will er Lehrern einen Arbeitsort in der Provinz schmackhaft machen.