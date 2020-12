An diesem Weihnachtsfest wird es für viele Menschen wenig Vertrautes geben, an dem Sie sich festhalten können. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Besonders beliebt bei den Krippenspielen ist die Figur des Verkündigungsengels. Denn der tritt sehr prominent auf und muss meist nicht allzu viel Text lernen. Das ursprüngliche Publikum des Engels sind Hirten, so jedenfalls wird es in der Bibel beschrieben. Diese Hirten lagern im Dunkeln vor der Stadt und sind erschrocken von der plötzlichen Himmelserscheinung. Und so beginnt die kurze Ansprache des Engels: "Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird." So liest man es also in der Weihnachtsgeschichte und hört es alljährlich im Krippenspiel.

Unter welchem Stern steht Weihnachten

In diesem Jahr hat die weihnachtliche Aufforderung, furchtlos zu sein, allerdings einen besonderen Klang. Denn die Angst vor einer möglichen Ansteckung mit Corona, die Angst um das Wohlergehen von Familie und Freunden sind ja reale Erfahrungen, ebenso wie die Furcht vor einem Arbeitsplatzverlust und der Blick auf eine ungewisse wirtschaftliche Zukunft. In diesem Jahr steht Weihnachten nicht unter einem guten Stern, was aber mit Blick in die Geschichte schon häufiger der Fall war.

Dennoch warnt Joachim Liebig, Präsident der Landeskirche Anhalt vor allzu leichtfertigen Vergleichen: "In jedem Fall ist dieses Jahr das Weihnachtsfest ein ungewöhnliches, weil es vollständig anders ist, als es die meisten von uns kennen. Dennoch bin ich sehr zögerlich mit Vergleichen zur Nachkriegszeit. Von einem Leben mit Hunger und in Trümmern sind wir zum Glück sehr weit entfernt. Aber dennoch sind wir einer Situation, in der vieles Vertrautes nicht funktionieren wird. Das ist ein Problem, natürlich vor allem die Gemeinschaft und das Miteinander in den Familien."

Gemeinschaft ist brüchig geworden

Und um diese Gemeinschaft sorgt sich Joachim Liebig. Schon im Jahr 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsdebatte, zeigte es sich, dass es schwer war, zwischen Befürwortern und Kritikern eine gemeinsame Diskussionsbasis zu finden. Die Debatte zerschnitt Familien und Freundschaftskreise. Nun, nach einem dreiviertel Jahr der Zumutungen durch das Corona-Virus, zieht Kirchenpräsident Liebig eine ernüchternde Bilanz.

Joachim Liebig sorgt sich um die Gemeinschaft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wenn wir auf dieses Jahr zurückschauen, müssen wir feststellen, dass Gemeinschaft an vielen Stellen brüchig geworden ist. Und deshalb ist die zentrale Botschaft für mich an diesem Weihnachtsfest, dass wir Gemeinschaft brauchen. Das Trennende kann man jetzt nicht unter den Tisch reden, aber das Trennende sollte zumindest zu Weihnachten in den Hintergrund treten. Und ich habe die Hoffnung, dass daraus auch ein Impuls entsteht für das kommende Jahr, denn das, was derzeit so einschränkt, wird uns ja noch einiger Zeit begleiten.

Alles Friede, Freude, Weihnachtsstolle?