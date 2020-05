Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat am Samstag weitere Lockerungen in der Corona-Krise beschlossen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und weitere Kabinettsmitglieder informieren auf einer Pressekonferenz über die neuen Beschlüsse zur Eindämmung des Coronavirus. Diese treten ab Montag, 4. Mai, landesweit in Kraft. Bereits im Vorfeld hatte Haseloff angekündigt, bei den Maßnahmen einen eigenen Sachsen-Anhalt-Weg gehen zu wollen.

Die neuen Regelungen sind in der fünften Corona-Eindämmungsverordnung des Landes festgelegt. Sie gelten unter anderem für die Kontaktbeschränkungen, die schrittweise Öffnung von Schulen, die Notbetreuung in Kitas, die Öffnung von Friseur- und Kosmetikstudis sowie von Museen und Bibliotheken.

Ministerpräsident Reiner Haseloff betonte, neben dem gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung sei es auch notwendig, dass man schrittweise zu einem normalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben in Sachsen-Anhalt zurückkehre. Dem dienten die heute beschlossenen Erleichterungen.

Ministerpräsident Reiner Haseloff Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für eine Entwarnung ist es dennoch zu früh. Die Pandemie ist nicht überwunden. Daher bitte ich alle Menschen in unserem Land: Halten Sie sich weiter an bestehende Auflagen. Ministerpräsident Reiner Haseloff

Ab Montag darf sich jeder Sachsen-Anhalter in einer Gruppe von bis zu fünf Personen im öffentlichen Raum aufhalten – bislang war das nur mit einem Menschen, der nicht mit im Haushalt lebt, möglich. Die bisher gültigen scharfen Kontaktbeschränkungen, nach denen man die Wohnung nur mit triftigem Grund verlassen durfte, werden damit aufgehoben.



Feiern und Grillen unter freiem Himmel bleiben jedoch weiterhin untersagt, unabhängig von der Personenzahl. Großveranstaltungen bleiben ebenfalls weiterhin bis 31. August 2020 verboten.



Aufatmen heißt es besonders für Familien mit Kindern: Ab 8. Mai dürfen diese wieder Spielplätze in Sachsen-Anhalt besuchen, wenn die Landkreise dies im Einzelfall oder per Allgemeinverfügung erlauben. Fast acht Wochen lang waren die Spielplätze wegen der Corona-Pandemie gesperrt.



Schwimmbäder und Sportanlagen bleiben weiterhin geschlossen. Allerdings ist das Training im Freien möglich. Gruppen bis fünf Personen dürfen trainieren, wenn dabei das Abstandsgebot eingehalten werden kann. Besonders Familien mit Kindern dürften aufatmen, wenn sie ab Montag mit ihren Knirpsen wieder auf den Spielplatz dürfen. Bildrechte: dpa

Beim Friseur gilt ab Montag: Mundschutzpflicht! Bildrechte: dpa Schon seit zwei Wochen können sich Friseure und Frisierbedürftige Hoffnung machen, dass die Salons wieder öffnen – ab Montag wird diese Ankündigung wahr. Wie Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) ankündigte, dürfen neben den Haarstylisten auch Kosmetiksalons sowie Nagel- und Fußpflege wieder öffnen. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Unternehmen die geltenden Schutzstandards einhalten können. Das heißt auch: Mundschutzpflicht für Friseurinnen ebenso wie für die Kunden.

Erstmals seit dem 16. April öffnen in Sachsen-Anhalt auch die Grundschulen wieder ihre Pforten für Unterricht. Die Viertklässler kehren am Montag zurück. An den weiterführenden Schulen werden die Jugendlichen erwartet, die im kommenden Jahr Abschluss machen. Beide Klassenstufen sollen von nun an regelmäßig mit abwechselndem Präsenzunterricht und Aufgaben für zuhause unterrichtet werden. Am 6. Mai folgen die Gymnasiasten, die 2022 Abitur machen.